Fin du couvre-feu, port du masque à l'extérieur, vaccination... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Quelques libertés supplémentaires. Jean Castex a annoncé, mercredi 16 juin, que le couvre-feu, en vigueur en France métropolitaine, serait levé dimanche 20 juin. Le Premier ministre s'exprimait à l'issue d'un Conseil des ministres, alors que l'épidémie de Covid-19 marque le pas en France. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir de l'intervention de Jean Castex.

Le couvre-feu levé à partir du dimanche 20 juin

Jean Castex a annoncé la fin du couvre-feu pour dimanche, avec une dizaine de jours d'avance sur le plan de déconfinement initial du gouvernement. Il était auparavant prévu de lever cette mesure le 30 juin, selon le calendrier du gouvernement.

Le port du masque dehors assoupli

Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire, dès jeudi 17 juin en France, sauf sous "certaines exceptions". Ce dernier ne restera de rigueur que dans des situations de promiscuité, comme "les regroupements, les lieux bondés, files d'attentes, marchés..." a précisé Jean Castex. Le port du masque reste également obligatoire "dans les cours d'école pour les enfants de plus de 6 ans, car il y a toujours des situations de regroupement et de proximité", précise Matignon à franceinfo.

Les protocoles sanitaires maintenus jusqu'au 30 juin

La levée du couvre-feu n'empêchera pas le maintien des protocoles sanitaires pour les lieux publics et la Fête de la musique du 21 juin et autres événements jusqu'au 30 juin. Les concerts de la fête de la musique devront donc êtres organisés en extérieur et les participants devront respecter les gestes barrières. Quant aux bars et aux lieux de spectacles, ils appliqueront toujours les jauges en vigueur.

Un nouvel objectif pour la vaccination

Jean Castex a fixé l'objectif de 35 millions de Français et de Françaises complètement vaccinés fin août. Selon les derniers chiffres officiels, 30,7 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 45,9% de la population totale et 58,6 % de la population majeure), dont 14,7 qui en ont eu deux (22% de la population totale et 28,1% de la population majeure). Au total, 16,5 millions de personnes ont été complètement vaccinées, soit avec deux injections soit avec une seule dans les cas où c'est suffisant.