Déconfinement : de nouvelles règles à partir de demain

Le déconfinement se poursuit. À partir de demain, mercredi 9 juin, de nouvelles règles seront effectives. Les salles de restaurants pourront enfin accueillir des clients, et non plus seulement en terrasse. Il ne faudra en revanche toujours pas dépasser la règle des 6 personnes à table. Le couvre-feu sera quant à lui repoussé à 23h, ce qui fait gagner deux heures supplémentaires de liberté aux Français.



Des jauges revues à la hausse

Les lieux accueillant du public pourront également revoir leur jauge à la hausse. La jauge des salles de cinéma et de spectacle passera à deux tiers au lieu d'un seul. Les musées, commerces et salles de sport pourront également accueillir plus de monde. Il sera en revanche impossible de rassembler plus de 5 000 personnes, même en plein air. Pour les rassemblements de plus de 1 000 personnes, le pass sanitaire sera bientôt obligatoire, et ce à partir de 11 ans.