Guerres de bandes : une solution pour y mettre fin ?

Il y a quelques mois, réunir des jeunes ayant appartenu à des bandes rivales aurait été impossible. Ces derniers, rencontrés par les équipes de France Télévisions, sont mineurs et condamnés pour des faits de violence. Participer à un atelier de cinéma fait partie de leur suivi judiciaire. Ils parlent ensemble d'une fiction dont ils ont eux-mêmes écrit le scénario. Chaque mercredi, ils travaillent à la réalisation d'un court-métrage sur le thème de la violence, une manière de prendre du recul sur leurs actes.



Apprendre à maîtriser des images et comprendre leur portée

Ces jeunes ont été condamnés pour avoir participé à des rixes, mais aussi pour les avoir filmées et diffusées. "C'est la nouvelle mode de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux", affirme l'un des jeunes. "Oui, c'est dangereux. C'est des bêtises que l'on fait sur des coups de tête et qu'on regrette par la suite". Le but de cet atelier est justement d'apprendre à maîtriser des images et comprendre leur portée.