La dernière performance de l'artiste Abraham Poincheval, enfermé pendant sept jours dans une sculpture

Abraham Poincheval s'est rendu célèbre en passant une semaine enfermé dans le ventre spécialement équipé d'un ours empaillé. Cet artiste est un performeur de l'extrême : il s'est déjà enfermé plusieurs jours dans un rocher, ou dans un tronc d'arbre. Son dernier défi est de s'enfermer dans un double de lui-même, en aluminium moulé. Il a glissé son 1,74 mètre dans cet habitacle très étroit. Il y passera une semaine, 24 heures sur 24.



Un kit de survie minimaliste

Le performeur prépare ce challenge depuis trois ans. La sculpture contient un kit de survie minimaliste : 9 litres d'eau, de quoi se nourrir comme des soupes, de la viande séchée, des compotes, des barres énergétiques, et bien sûr, un dispositif pour les besoins naturels. Pendant sept jours et sept nuits, l'artiste sera calé en position assise face à un tableau. Le but de cette expérience est de tester ses propres limites. Il est surveillé par une équipe médicale et des capteurs ont été installés sur son corps.