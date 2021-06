Covid-19 : les variants sont-ils toujours une menace en France ?

Que disent les chiffres du variant indien du Covid-19 ? "C'est une menace, mais elle n'est pas tellement inquiétante", estime le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 16 juin. En Angleterre, où le variant a pris 96 % de la domination, le chiffre des hospitalisations reste à une moyenne de 1 750 par semaine, "ce qui est parfaitement acceptable pour le système de santé anglais".

Situation sous contrôle

Concernant la situation en France, elle est meilleure "du point de vue de la dynamique". Celle-ci est, selon le médecin, "excellente, alors qu'il y a une légère remontée des cas en Angleterre". En revanche, on dénombre dix fois plus de personnes hospitalisées pour Covid-19 en France qu'en Angleterre. "C'est vrai que l'incidence est maintenant passée en France en dessous de 50, on est autour de 40, et puis surtout la saturation à l'hôpital est seulement de 38 %, donc là aussi on voit que tout est absorbable", ajoute Damien Mascret. Seul bémol, la vaccination : 12 % des septuagénaires ne sont pas vaccinés, tout comme 25 % des sexagénaires.

