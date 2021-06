Sommet Poutine-Biden : les deux présidents ont échangé pendant 3 heures

À Genève (Suisse), la poignée de mains entre Joe Biden et Vladimir Poutine fut brève, mercredi 16 juin, mais elle est, en soi, un événement, tant les deux visions sont irréconciliables. Le président américain avait traité son homologue russe de "tueur", il y a quelques semaines. Vladimir Poutine était satisfait : il était l'invité des Américains. "Les États-Unis et la Russie ont accumulé beaucoup de problèmes, qui requièrent un sommet au plus haut niveau. J'espère qu'il sera fructueux", a affirmé le président de la fédération de Russie.

Les ambassadeurs reprendront leur poste

Les deux chefs d'État ont échangé pendant 3 heures 30 sur l'armement, la cybersécurité, l'Ukraine, les droits de l'homme ou encore le Proche-Orient. Les visages étaient tendus ; les deux hommes avaient prévu de tracer les lignes rouges, de se dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour chacun d'entre eux. "Je lui ai dit : 'Les droits de l'homme seront toujours sur la table.' Ce n'est pas juste contre la Russie, quand ils violent les droits de l'homme, ça engage ce que nous sommes. Comment puis-je être le président des États-Unis et ne pas m'exprimer là-dessus ?", a déclaré Joe Biden. Les deux présidents ont, chacun, souligné le ton positif de la rencontre. Par ailleurs, les deux ambassadeurs reprendront leur poste.

"Même si tous les problèmes ne sont pas réglés, il y avait urgence à faire baisser la tension qui avait atteint des sommets assez inquiétants ces derniers temps, rapporte le journaliste Marc de Chalvron, en direct de Genève pour le 20 Heures de France 2. Cela fait plusieurs mois que les ambassadeurs russe et américain avaient été rappelés dans leurs pays respectifs."