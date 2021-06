Afrique du Sud : des milliers de personnes rêvent de trouver des diamants bruts dans une province de l'Est du pays

Le plus gros diamant du monde a été découvert en Afrique du Sud, en 1905. Depuis quelques jours, des milliers de Sud-Africains se précipitent, armés de pelles et de pioches, vers un petit village de l'Est du pays, sûrs de découvrir à leur tour des diamants bruts.