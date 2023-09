Intoxication au botulisme : quelle est cette maladie très rare ?

Durée de la vidéo : 1 min

Une personne est morte d'une intoxication au botulisme après avoir mangé des sardines en conserve préparées par un restaurateur bordelais. Mais au fait, en quoi consiste cette maladie très rare et comment la traiter ?

La bactérie provoquant le botulisme sécrète de puissantes toxines responsables de cette maladie très rare, qui est mortelle dans 5% à 10% des cas. Les toxines botuliques bloquent les transmissions entre nerfs et muscles, provoquant des paralysies. Ingérée, elle entraîne d'abord des troubles digestifs, notamment des nausées et des vomissements. Les cas sévères évoluent vers une paralysie descendante touchant les membres et le tronc. Dans la forme la plus grave, les muscles respiratoires sont touchés, ce qui peut entraîner le décès.



Un antidote pas toujours efficace

La bactérie produisant les toxines botuliques se développe notamment dans les aliments conservés sans stérilisation suffisante. Pour traiter une intoxication, il faut prendre en charge les symptômes avec, pour les cas les plus graves, une hospitalisation en réanimation sous assistance respiratoire. Les médecins disposent aussi d'un antidote, mais il n'est pas toujours efficace. La majorité des malades pris en charge assez rapidement guérit sans séquelle.