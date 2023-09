Consommation : Temu, la nouvelle plateforme chinoise qui cartonne

Durée de la vidéo : 3 min

Temu est l'application gratuite la plus téléchargée en France. Il s'agit d'une plateforme de commerce en ligne affichant de gros rabais : chaussures à 35 centimes, appareils photo à 11 euros... Une plateforme mêlant achats et jeux en ligne qui rend déjà accro certains consommateurs. Cette entreprise chinoise pourrait même s'imposer face à ses concurrents Wish et AliExpress. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Cindy Elbro accumule les objets en tout genre du site chinois. Des produits à des prix dérisoires qui reviennent encore moins chers grâce à des jeux de parrainage.



Une enquête de la DGCCRF

Ces jeux en ligne poussent les consommateurs à dépenser toujours plus. C'est le cœur de la stratégie de Temu. Derrière ces produits "made in china", il y a un géant du commerce en ligne : Pinduoduo. Cette société chinoise a une expansion fulgurante. Elle s'impose depuis peu sur les marchés occidentaux. Si la plateforme cartonne, c'est grâce à son marketing agressif et son budget publicitaire quasi illimité. L'atout de Temu par rapport à ses concurrents est sa capacité à faire des suggestions d'achats aux consommateurs. Pour tenir ses prix bas, la plateforme travaille avec des sous-traitants. Elle fait l'objet d'une enquête de la DGCCRF sur la qualité de ses produits.