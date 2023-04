"Envoyé spécial" du jeudi 6 avril 2023

Au sommaire cette semaine : "La bataille de Callac" ; "Familles d'accueil, familles heureuses" ; "Panama : on a traversé l'enfer vert" ; "Euthanasies clandestines : le tabou".

La bataille de Callac

Menaces de mort publiques à l'encontre d'élus, manifestations violentes dans les rues... qui aurait cru que Callac, 2 200 habitants, occuperait un jour le devant de l'actualité pendant des mois ? La petite ville bretonne est devenue le symbole du débat tendu sur l'immigration. Tout commence au printemps 2022, quand le conseil municipal annonce que la commune devrait accueillir des familles venant de Syrie, bénéficiant d'un titre de séjour long.

L'extrême droite locale, et même nationale, fait alors de l'échec de ce nouveau projet son cheval de bataille. Le parti d'Eric Zemmour dépêche ses cadres pour perturber chaque réunion municipale et faire régner un climat de terreur. Des élus vont craindre pour leur intégrité physique, certains reçoivent des menaces. Peu à peu, Callac se divise en deux camps irréconciliables... "Envoyé spécial" a suivi le quotidien de cette petite commune. En janvier 2023, le maire, inquiet pour sa ville, a annoncé l'abandon du projet privé d'accueil de réfugiés, mais le maintien d'un projet public qui prévoit l'arrivée de quatre familles.

Familles d'accueil, familles heureuses

Dans sa ferme normande, Stéphanie est assistante familiale, un métier plus connu sous le terme de "famille d’accueil". A côté de ses deux enfants, elle élève un garçon de 12 ans et une petite fille de 2 ans qui lui ont été confiés par l’Aide sociale à l’enfance. Et si elle fait tout pour que ces enfants soient heureux dans sa famille, c’est qu’elle-même est une ancienne enfant placée. Son placement, dit-elle, l’a sauvée : c’est là que sa vie a commencé. Une chance qu’elle veut aujourd’hui donner aux jeunes qu’elle accueille.

Panama : on a traversé l'enfer vert

Dans les jungles montagneuses situées entre la Colombie et le Panama, "Envoyé spécial" a suivi des migrants qui tentent de rejoindre les Etats-Unis depuis l'Amérique du Sud. Pendant des jours, ces personnes originaires du Venezuela, Haïti ou d'Afrique affrontent les dangers à pied pour franchir le "Darién Gap", ou "bouchon de Darién", 100 kilomètres de jungle extrêmement dangereuse où beaucoup perdent la vie. "Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera au Darién. C'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient", déclare l'un d'eux, Manuel. Il fuit l'Equateur et le gang qui voulait le recruter : "Ils ont attaqué ma maison et abattu ma femme qui était enceinte. Je n'étais pas là", raconte-t-il.

Pour faire ce trajet éprouvant, ils ont payé 350 dollars par personne à un cartel de narcotrafiquants colombiens. Une fois cette dense jungle passée, ils auront encore plusieurs pays à traverser, sur 3 000 kilomètres, avant de franchir la frontière des Etats-Unis : Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala et Mexique. "Je rêve d'aller faire un tour de manège, après je veux voir la plage", témoigne Précieuse, 8 ans, venue du Congo.

Euthanasies clandestines : le tabou

L'euthanasie est encore strictement interdite en France mais il existe des filières clandestines pour permettre à celles et ceux atteints de maladies incurables de mettre fin à leurs jours avec l’aide d’un tiers. La journaliste Julie Pichot est allée explorer cette réalité qui se cache de moins en moins. Elle a notamment suivi l’histoire de Christiane, atteinte de la maladie de Charcot, qui a accepté qu’on l’accompagne jusqu’à son dernier souffle en Belgique.

Aujourd'hui, de nombreux candidats ne font même pas le voyage, mais ont recours à des euthanasies en France, en toute illégalité. Certains réseaux se sont organisés pour aider les patients à mourir. Les médecins concernés sont discrets, car ils encourent des années de prison, mais certains osent briser le silence. Sur Internet, plusieurs sites d'associations encouragent également l'achat de produits mortels, mais rien ne garantit que les substances achetées fort cher ne sont pas contrefaites...

