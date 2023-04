Stéphanie, ancienne enfant placée, a passé son adolescence en foyer. Adulte, elle est devenue assistante familiale pour venir à son tour en aide à des enfants retirés à leurs parents. Un "super métier"... qui implique aussi son mari et leurs deux enfants. Elle raconte son histoire dans "Envoyé spécial" du 6 avril 2023.

"On est passés d'une vie à quatre à une vie à six." Zoé, 17 ans, et son frère Alban,13 ans, partagent leur quotidien – et leurs parents – avec deux enfants placés : un garçon de 12 ans et une petite fille de 2 ans qui font aussi partie du foyer. Dans cette famille d'accueil, la maman est elle-même une ancienne enfant placée. Après une adolescence passée en foyer, Stéphanie fait "le métier qu'[elle voulait] faire" : élever des enfants qui ont été retirés à leurs parents sur décision judiciaire, et que lui confie l'Aide sociale à l'enfance.

Un métier "où il faut être présent 24 heures sur 24"

Ce métier d'assistante familiale est un travail à plein temps, qui implique toute la famille d'accueil. " En fait, on a deux métiers où il faut être présent 24 heures sur 24, sourit Olivier, son mari agriculteur. On y arrive, avec de l'organisation…" D'autant que des enfants à élever, cette jeune femme "speed" et pleine de "joie de vivre", en "voudrait toujours plus", confie-t-il. Lui pense qu'"à un moment, stop, quand même. Après, on ne fait plus les choses correctement".

"Moi, ma place, elle est là, auprès d'eux. Si je peux les accompagner à un moment de leur vie, voilà… Et s'il faut que je les accompagne tout le long, je serai là aussi. Je n'ai jamais été autant à ma place que maintenant." Stéphanie, assistante familiale dans "Envoyé spécial"

A ceux qui lui disent "Je ne pourrais pas faire ce boulot-là, le métier que tu fais, j'aurais trop peur de m'attacher", Stéphanie répond qu'elle sait faire la part des choses : "Je suis attachée aux enfants que j'accueille, et c'est normal : ils partagent leur vie avec nous, et nous la nôtre avec eux, mais ils ont des familles."

