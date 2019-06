"Envoyé spécial" du jeudi 20 juin 2019

L’équipe d'"Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire

Pollution, les citoyens contre-attaquent

C’est une arme inédite contre la pollution de l’air : la justice ! Des citoyens portent plainte contre l’Etat pour "carence fautive". Et pour la première fois, ils lui réclament d’importants dommages et intérêts, jusqu’à 400 00 euros. Asthme, sinusites, allergies et même infarctus ou AVC, ils attribuent leurs maladies à la pollution de l’air chronique qui touche la vallée de l’Arve, près de Chamonix, en Haute-Savoie.

Muriel, 61 ans, retraitée et asthmatique, y a passé sa vie : elle porte plainte pour elle et sa petite-fille, qui tombe malade dès que la pollution augmente. Muriel mène ses propres analyses : que contiennent les poussières qui se déposent dans les jardins ? Anne-Laure, professeure des écoles, 43 ans, se sent épuisée. Elle n’avait pas de problèmes de santé avant de s’installer ici il y a dix ans. Elle doit se faire opérer des sinus pour la deuxième fois, et s’est fracturée deux côtes l’an dernier, tant sa toux était forte. Guillaume, 48 ans, a lui été victime d’un infarctus : il a donc déménagé en Bretagne avec sa famille pour retrouver une vie normale.

Un reportage de Raphaële Schapira et James de Caupenne.

Les secrets de l'affaire Benalla

Qui a déplacé en pleine nuit et en secret le coffre-fort personnel d’Alexandre Benalla avant que son domicile ne soit perquisitionné ? L’ancien chargé de mission auprès d’Emmanuel Macron a-t-il continué à bénéficier de soutiens à l’intérieur de l’Elysée ? Quel rôle exact a-t-il joué dans la signature du fameux "contrat russe" avec le sulfureux oligarque Iskandar Makhmudov ? Pendant plus de trois mois, "Envoyé spécial" a enquêté sur les dessous d'une affaire qui embarrasse l’Elysée.

Pour la toute première fois, un témoin clé, le militaire Chokri Wakrim, très proche d’Alexandre Benalla au moment des faits, accepte de livrer sa version, ce qu’il a vu et entendu alors qu’ils étaient au cœur de cette tempête politico-médiatique. Les équipes du magazine ont aussi longuement rencontré Alexandre Benalla.

Une enquête de Romain Boutilly et Tristan Waleckx.

Maya Bay, la plage interdite

Enfin une bonne nouvelle : la nature, quand l’homme la laisse tranquille, retrouve toute sa place. C’est du moins le message adressé par les responsables des parcs nationaux de Thaïlande. La plage paradisiaque de Maya Bay, près de Phuket, rendue célèbre au cinéma par Leonardo DiCaprio dans le film La Plage, avait été victime de sa beauté : les 5 000 visiteurs quotidiens l’avaient défigurée, piétinant les coraux.

Les autorités thaïlandaises ont donc décidé de la fermer totalement aux touristes en juin 2018. Une mesure radicale et efficace : un an plus tard, l’île renaît petit à petit. Symbole de ce renouveau, ces requins à pointe noire qui reviennent près de la plage. Maya Bay devrait rester fermée encore plusieurs mois. Cela suffira-t-il à la sauver complètement ?

Un reportage d’Yvan Martinet.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

