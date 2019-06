VIDEO. Thaïlande : la plage interdite

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Enfin une bonne nouvelle : la nature, quand l’homme la laisse tranquille, retrouve toute sa place. C’est du moins le message adressé par les responsables des parcs nationaux de Thaïlande.

La plage paradisiaque de Maya Bay, près de Phuket, rendue célèbre au cinéma par Leonardo DiCaprio dans le film La Plage, avait été victime de sa beauté : 5 000 visiteurs quotidiens l’avaient défigurée, piétinant les coraux.

Le retour des requins à pointes noires

La Thaïlande a donc décidé de la fermer totalement aux touristes en juin 2018. Une mesure radicale et efficace : un an plus tard, l’île renaît petit à petit.

Symbole de ce renouveau, les requins à pointes noires qui reviennent près de la plage. Maya Bay devrait rester fermée encore plusieurs mois. Cela suffira-t-il à la sauver complètement ?

Un reportage d’Yvan Martinet diffusé dans "Envoyé spécial" le 20 juin 2019.