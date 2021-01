Les démocrates célèbrent l'élection de Joe Biden à Washington

En petits groupes, des supporters démocrates se sont rassemblés à Washington pour célébrer l'investiture de Joe Biden. "On se débarrasse du fachiste Donald Trump, et on revient à la démocratie", confie l'un d'eux, interrogé par France Télévisions. "Je savais que tout serait fermé et qu'il serait difficile de circuler, mais le seul fait d'être ici c'est une émotion tellement forte", commente une autre.

Militants anti-racistes

A 300 mètres de la Maison-Blanche, des militants anti-racistes sont venus, comme tous les jours depuis la mort de George Floyd. Ils se réjouissent du départ de Donald Trump. Après l'agitation de l'investiture, la très démocrate ville de Washington reprendra ensuite le cours de sa vie. Alors que Donald Trump n'avait jamais été convié sur la fresque des présidents, Joe Biden devrait lui y figurer bientôt.