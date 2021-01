Joe Biden signe le début d'une nouvelle ère

C'est face au président de la Cour Suprême et sur les marches du Capitole, à Washington (Etats-Unis) que Joe Biden a prêté serment mercredi 20 janvier. "Je jure que j'exécuterai loyalement la charge de Président des Etats-Unis". Cette cérémonie inédite a été marquée par l'absence de Donald Trump, son prédécesseur, alors que trois anciens présidents avaient fait le déplacement : Barack Obama, Bill Clinton et Georges W.Bush. La cérémonie a aussi mis en lumière Kamala Harris, première femme noire vice-présidente des États-Unis.

Un appel à l'unité

Malgré une cérémonie différente de celles habituellement vécues par les Américains, certaines traditions n'ont pas été omises par l'organisation, avec notamment l'interprétation de l'hymne national par un artiste, Lady Gaga. Pour son premier discours en tant que président, Joe Biden a tenu à adresser un message d'espoir au peuple américain : "C'est notre moment historique, de crise et de défi, et l'unité sera le seul chemin possible. Nous allons être mis à l'épreuve, et nous allons nous redresser, debout, tous ensemble ! (...) Nous serons jugés par l'histoire, vous et moi, sur la manière dont nous gérerons cette avalanche de crises de notre époque".

Le JT

