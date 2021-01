Consommation : surgelés ou en conserves, les légumes profitent de la crise

Les légumes surgelés et en conserve sont les grands gagnants de la crise du Covid-19. En 2020, leurs ventes ont progressé de 8%. Entre confinement et couvre-feu, ils sont devenus un moyen, pour beaucoup de Français, de faire des réserves. “On décongèle et on les cuit rapidement", commente une consommatrice. “C’est un peu plus simple et on peut les conserver plus longtemps”, complète le client d’un magasin spécialisé dans les surgelés.

Des records battus pendant le premier confinement

Là, certains produits remportent un gros succès. “Le mélange de légumes et les courgettes en rondelles. La croissance va être supérieure à 50% pour les légumes”, commente une vendeuse. Des records de ventes ont été atteints partout en France, pendant le premier confinement en mars, avril. La progression a atteint 31% en moyenne pour les surgelés et 28% pour les conserves.

