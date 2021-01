Donald Trump a quitté la Maison Blanche pour la Floride

Des supporters du président sortant, Donald Trump, ont rendu hommage à celui-ci sur le bord de la route qui le menait dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, mercredi 20 janvier, alors que Joe Biden était investi 46e président des États-Unis. “Ça, c’est mon président pour toujours et pour 2024”, s’époumone une fan. “C’est beaucoup d’émotion, énormément d’émotion. cet homme, il a tout donné pour le peuple américain”, décrit une autre.

“Nous reviendrons”

Trois heures plus tôt, à Washington, Donald Trump et son épouse quittaient définitivement la Maison Blanche, à bord de l’hélicoptère Marine One. Direction la base militaire de Saint-Andrews, pour la dernière prise de parole du président sortant. “C’est juste un au revoir. Nous vous aimons, nous reviendrons, d’une manière ou d’une autre”, a précisé Donald Trump.

