Covid-19 : À Wuhan, retour à la vie normale

Si la situation est revenue presque à la normale à Wuhan (Chine), c'était une toute autre histoire en janvier 2020. “Tout le monde avait vraiment peur, confie Luo Sisi, gérant d’un restaurant à Wuhan. On entendait parler de médecins contaminés, on voyait le va-et-vient des ambulances.” Il y a un an, la ville était coupée du monde et murée dans le silence. Le marché, premier foyer connu de l'épidémie, est aujourd'hui fermé.

3 869 habitants morts du Covid-19

Le dernier malade du Covid-19 est sorti le 13 mars 2020 de l'hôpital Zhongnan, l’un des 60 hôpitaux de la ville. Mais en cas de reprise de l’épidémie, tout est prêt pour y faire face. “On a mis les sujets contacts dans les hôtels, on a mis les sujets positifs dans les hôpitaux, explique le docteur Zhao Yan. A partir du moment où on a mis ce système en place, en ne laissant aucune personne en dehors du système, l’épidémie s’est arrêtée très rapidement", assure-t-il. Officiellement, 3 869 habitants sont morts du Covid-19 à Wuhan.

