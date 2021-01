Coronavirus : la France et l’Allemagne favorables à des contrôles

La France et l’Allemagne plaideront pour le retour du contrôle aux frontières au sein de l’Union européenne, lors du conseil de celle-ci jeudi 21 janvier pour limiter la propagation du Covid-19 et de ses variants. “Angela Merkel a annoncé hier de nouvelles restrictions pour les Allemands. Elle dit, ‘si nous on fait des efforts, mais que les pays voisins sont trop laxistes, eh bien, ça ne sert à rien’”, rapporte Laurent Desbonnets, en duplex de Berlin, en Allemagne.

Déjà des restrictions

Il faut quand même souligner que la libre circulation des personnes est déjà largement restreinte pour tous les voyageurs, même les Français, qui veulent rentrer en Allemagne. “Il y a désormais une quarantaine obligatoire de cinq jours, avant seulement d'avoir le droit de passer un test et, s’il est négatif, de pouvoir enfin sortir de chez soi."

Le JT

Les autres sujets du JT