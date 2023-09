Etats-Unis : Joe Biden apparaît confus lors d’une conférence de presse au Vietnam

Durée de la vidéo : 1 min

Dimanche 10 septembre, Joe Biden est apparu désorienté lors d’une conférence de presse au Vietnam. Ce nouveau cafouillage ravive les questionnements autour de sa vitalité physique et mentale.

Lors d’une conférence de presse au Vietnam, dimanche 10 septembre, Joe Biden semblait chercher ses mots. "Je ne sais pas vous, mais je vais aller me coucher", assurait le président américain qui a offensé le Vietnam en le qualifiant de "tiers-monde". Au point que la porte-parole de la Maison-Blanche est obligée de lui couper le micro. Désemparé par les nombreuses questions des journalistes, il quitte son pupitre.



Des railleries républicaines

Entre bourdes et cafouillages, depuis plusieurs mois, la vitalité mentale et physique de Joe Biden font l’objet de vifs débats aux Etats-Unis. Ses maladresses, de plus en plus nombreuses, donnent lieu à des railleries républicaines. En novembre dernier, des examens médicaux complets avaient conclu que Joe Biden était robuste et apte à exercer ses fonctions. Candidat à sa réélection, il aura 85 ans à la fin de son second mandat.