Ce sont les affaires controversées du fils du président, Hunter Biden, qui poussent le chef républicain de la Chambre américaine des représentants à lancer cette enquête.

Temps de lecture : 1 min

Joe Biden a, selon les Républicains,"menti" au peuple américain. Leur chef au sein de la Chambre américaine des représentants a annoncé, mardi 12 septembre, lancer une enquête en destitution contre le président. Ce sont les affaires suspicieuses du fils du chef de l'Etat, Hunter Biden, qui sont à l'origine de cette enquête.

Ce dernier est un homme d'affaires de 53 ans, ex-toxicomane et également aux prises avec la justice, pour avoir notamment détenu illégalement une arme à feu. Hunter Biden est suspecté d'avoir passé des contrats douteux en Chine et en Ukraine entre 2009 et 2017. A cette époque, son père était le vice-président de Barack Obama et le fils en aurait profité.

Ce n'est pas la première enquête parlementaire à l'encontre du président en exercice et candidat à sa réélection. Le porte-parole de la Maison-Blanche a notamment dénoncé, sur le réseau social X, une enquête menée par les républicains sur "neuf mois" sans qu'ils n'aient pu faire état d'une "seule preuve d'un acte répréhensible". Cette nouvelle enquête n'a que peu de chance d'aboutir à la destitution, les démocrates sont majoritaires au Sénat et cette chambre serait emmenée à juger Joe Biden, s'il était inculpé.