"Finissons le travail." Dans un message accompagné d'une vidéo publié sur les réseaux sociaux, le président américain Joe Biden annonce, mardi 25 avril, qu'il est "candidat à sa réélection" en 2024. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui aura 81 ans l'année de la présidentielle, brigue donc un second mandat. Le principal handicap du démocrate, dont la cote de popularité reste médiocre, est donc son âge. Jamais encore les Américains n'avaient élu un président aussi âgé, jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu'à ses 86 ans.

Ce sera la quatrième campagne de Joe Biden pour une élection présidentielle : il avait en effet renoncé en 1988 et 2008, durant les primaires démocrates, avant de remporter la nomination du parti et l'élection présidentielle en 2020. Selon le New York Times, la prochaine étape va être d'embaucher son équipe de campagne.

"Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter quatre ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises", a dénoncé de son côté la cheffe du parti républicain, Ronna McDaniel.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly