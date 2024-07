Direct JO de Paris 2024 : les débuts des Françaises en foot et en hand, les quarts de finale pour le rugby à 7 masculin... Suivez la deuxième journée olympique

#PARIS2024 Invitée de Franceinfo, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a minimisé les incidents survenus lors de la première journée de compétition mercredi. Des spectateurs ont envahi le terrain à Saint-Etienne, décalant la fin de match entre le Maroc et l'Argentine de près de deux heures. Au Parc des princes à Paris, certaines personnes munies de billets n'ont pu entrer à temps dans le stade, bloquées dans les files aux abords de l'enceinte.