Direct France-Fidji : un choc face aux favoris avant les quarts de finale... Suivez le dernier match de groupe des Bleus

Et une nouvelle double ration pour l'équipe de France hommes de rugby à 7. Les joueurs de Jérôme Daret foulent deux fois la pelouse du Stade de France, jeudi 25 juillet. D'abord pour conclure leur phase de groupes avec un troisième match contre les Fidji à 15h30. Puis, en soirée, les choses très sérieuses vont débuter avec leur quart de finale, pour lequel ils ont composté leur billet dès le premier jour de compétition.

Une première journée avec appréciation "peut mieux faire". Les débuts de la bande d'Antoine Dupont auraient pu être plus sereins, mais le bilan reste globalement positif. Les Tricolores ont buté à la surprise générale sur les Etats-Unis (12-12) pour leur entrée en lice. C'était un peu mieux dans la soirée avec une victoire contre l'Uruguay (19-12), avec notamment un superbe essai de Dupont. Mais la marge de progression reste importante.

Les Fidji comme rampe de lancement pour la phase éliminatoire ? Ces deux premiers résultats assurent d'ores et déjà aux Bleus une place en quarts de finale. Mais pas la première place du groupe et un tableau théoriquement moins compliqué par la suite. Les îles Fidji, leur adversaire à 15h30, ont remporté leurs deux premières rencontres avec la manière (40-12 contre l'Uruguay, 38-12 contre les Etats-Unis). Troisièmes lors des dernières finales du SVNS, la compétition annuelle des nations du rugby à 7, les Fidjiens comptent parmi les outsiders pour le titre, eux qui ont remporté l'or à Rio et Tokyo.

Les quarts de finale dans la soirée. L'équipe de France sait qu'elle rejouera dès jeudi soir, mais elle ne sait ni à quelle heure, ni contre qui. Assurés d'être au pire parmi les meilleurs troisièmes, les Tricolores seront au rendez-vous des quarts de finale. Le tableau complet sera connu après les derniers matchs de la phase de groupes autour de 17 heures, avec des quarts de finale entre 21 heures et 22h30. Outre la France et les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Argentine et l'Australie sont déjà qualifiées, faisant respecter la hiérarchie internationale.