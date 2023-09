Inondations en Libye : la colère des habitants de Derna

Durée de la vidéo : 1 min

La région de Derna est lourdement touchée par les inondations, alors que l’accès à la zone reste très difficile. La France a envoyé sur place un hôpital de campagne alors que les morts sont nombreux.

C'est un champ de ruines et de désolation. Rien n’a résisté à la force des eaux à Derna (Libye), défigurée trois jours après le passage de la tempête Daniel. Dans une maison effondrée, est retrouvé le corps d’un enfant enveloppé dans une couverture. On peut entendre le désespoir d’un père. Les morts sont tellement nombreux qu’ils sont posés à même le sol dans la rue. “C’est un désastre épouvantable”, se lamente un riverain.

Deux barrages en cause

L'une des causes de cette catastrophe sont deux barrages. Les digues ont cédé, déversant des millions de mètres cube d’eau. Les habitants accusent. “On avait déjà prévenu les autorités, on avait entendu des craquements sur le barrage. Il aurait fallu le réparer. On l’a dit et personne ne nous a entendu. Maintenant, notre ville est inondée”, se plaint un habitant. L'urgence est maintenant de venir en aide aux sinistrés.