Israël/Palestine : il y a 30 ans, les accords d’Oslo

Il y a 30 ans, une poignée de main historique avait lieu entre l’Israélien Yitzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat qui concluait les accords d’Oslo.

Le 13 septembre 1993 a lieu une poignée de main historique. Après six mois de négociations secrètes à Oslo (Norvège), Yasser Arafat, chef palestinien, et Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, se serrent la main. Les accords d’Oslo naissent. À une trentaine de kilomètres de Jérusalem, c’est l’explosion de joie. “J’ai toujours l’impression que c’est un rêve (…) nous avons vu la paix”, s’exclame un habitant.

Impasse

“Pas une femme arabe ou juive est heureuse de mettre un garçon ou une fille au monde, alors que 17 ans plus tard, il ira à la guerre”, poursuit une femme. Les accords débouchent sur une reconnaissance mutuelle d’Israël et de l’Organisation de libération de la Palestine. Une autonomie partielle de la Palestine est accordée, le temps d’aborder les questions les plus épineuses. 30 ans plus tard, c’est pourtant l’impasse.