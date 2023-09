Séisme au Maroc : mobilisation importante à Bruxelles des binationaux

Durée de la vidéo : 2 min

La solidarité se met en place pour venir en aide au Maroc. Elle s’exprime notamment en Belgique où vit une importante communauté. Le point avec Laurent Rodo, du service de France 24.

Ils sont belges, d’origine marocaine. Beaucoup de personnes donnent de leur temps pour venir en aide aux Marocains sur place, même s’il est dur de savoir quand l’aide va arriver. Il n’y a plus une minute à perdre pour les bénévoles. Dès qu’ils ont appris l’ouverture des points de collecte, des personnes sont venus déposer des dons dans un entrepôt à Anderlecht (Belgique). “Tout le monde veut aider avec les moyens que l’on a”, précise une habitante.

Une aide à venir

Bruxelles est l’une des régions qui abritent la plus importante communauté marocaine. “C’est notre deuxième pays, car on est aussi Belge”, précise une personne. “On s’est senti impuissant. Quand on a vu cela circuler sur les réseaux, on se devait d’être là”, poursuit une autre habitante. Les bénévoles priorisent certains produits, notamment les groupes électrogènes et les tentes, les sacs de couchage. Les dons pourraient être acheminés dans les prochains jours.