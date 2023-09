Direct Séisme au Maroc : Emmanuel Macron dénonce des "polémiques qui n'ont pas lieu d’être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc

Dans une vidéo diffusée sur Twitter à l'adresse du peuple marocain, mardi 12 septembre, Emmanuel Macron dénonce des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc, alors que Rabat n’a pour l’heure pas retenu l’aide proposée par Paris après le séisme dévastateur dans la région de Marrakech. "C'est évidemment à Sa Majesté le roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain", a déclaré le président français. Suivez notre direct.

• Le roi Mohammed VI a fait une première apparition publique. Près de quatre jours après le séisme, le roi du Maroc s'est montré pour la première fois devant une foule à Marrakech. Le souverain a été acclamé par des milliers d'habitants massés au bord des routes, pour suivre son cortège. Il a ensuite rendu visite à des blessés, avant de faire un don de sang, selon l'agence officielle MAP.

Plus de 100 millions d'euros de dons. La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc. "Nous avons besoin de 100 millions de francs suisses (105 millions d'euros) pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents", pour la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, a déclaré la directrice des opérations du FICR, Caroline Holt, lors d'un point-presse à Genève.

Près de 3 000 morts. Le bilan provisoire fait désormais état de 2 862 morts, selon le dernier bilan communiqué lundi dans la soirée par le ministère de l'Intérieur marocain. Le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter survenu vendredi soir a également fait 2 562 blessés, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants.