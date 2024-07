Direct JO de Paris 2024 : à deux jours de la cérémonie, les compétitions de rugby et de foot débutent ... Suivez la première journée olympique

#PARIS2024 L'équipe de France d'escrime et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont pris position en faveur d'une participation d'Ysaora Thibus aux Jeux olympiques, alors que l'Agence mondiale antidopage a fait appel lundi de sa non-suspension suite à un contrôle anormal à un agent anabolisant en janvier dernier. "On a évoqué tous les scénarios possibles en interne et on a statué. Si on n'a pas de contre-indication des instances, fédérales ou plus haut, Ysaora fera partie de la sélection. C'est la position du collectif, des athlètes et du staff", a indiqué le patron de l'escrime tricolore Yann Detienne. Au risque de voir des médailles être retirées a posteriori.