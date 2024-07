Direct Présidentielle américaine 2024 : Kamala Harris devance légèrement Donald Trump dans un sondage

La vice-présidente démocrate devance légèrement son rival dans un sondage Reuters/Ipsos publié mardi 23 juillet aux Etats-Unis. Kamala Harris distance Donald Trump de deux points, à 44% d'intentions de vote contre 42%. La semaine dernière, les deux candidats étaient à égalité dans une autre enquête réalisée par le même institut. Mais la course reste serrée : un autre sondage PBS News/NPR/Marist, réalisé le 22 juillet, donne Kamala Harris 1 point derrière Donald Trump, à 45% contre 46%.

La vice-présidente a effectué son premier meeting de campagne dans le Wisconsin. "Voulons-nous vivre dans un pays de liberté, de compassion et d'Etat de droit, ou dans un pays de chaos, de peur et de haine ?", a-t-elle clamé, accusant Donald Trump d'être à la solde des milliardaires et de chercher à affaiblir la classe moyenne. L'ancienne procureure a aussi insisté sur la myriade d'affaires judiciaires qui entourent son rival. Elle est attendue mercredi à Indianapolis, dans le centre du pays, pour un nouveau meeting de campagne.

Kamala Harris "plus facile à battre" que Joe Biden, selon Donald Trump. Le candidat républicain a tenu, mardi, une conférence de presse virtuelle. Il a assuré que Kamala Harris serait "plus facile" à battre que Joe Biden lors de l'élection, en se disant prêt à débattre avec elle. "Je serais prêt à participer à plus d'un débat, en fait", a-t-il ajouté.

Le président prendra la parole depuis la Maison Blanche dans la nuit de mercredi. Le président américain va s'exprimer depuis le Bureau ovale sur les raisons qui l'ont motivé à se retirer de la course et à transmettre le flambeau à Kamala Harris lors d'une allocution solennelle aujourd'hui. Le dirigeant démocrate a choisi une heure de grande écoute, 20 heures (2 heures à Paris), pour s'adresser aux Américains sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne du pays.