Guerre en Ukraine : des Français tentent de quitter le pays, l’ambassade de France affrète des bus

Des centaines de Français chercheraient à quitter l’Ukraine pour fuir la guerre. Un couple a pu être escorté par les équipes de journalistes de France Télévisions pour fuir Kiev et rejoindre un bus affrété par l’ambassade de France. Les quelques minutes du trajet sont interminables pour eux, chaque contrôle est une véritable épreuve et la peur prédomine. "C’est une catastrophe, je n’ai pas de mots", explique Ange, ressortissant français.

Trois bus direction la frontière polonaise

"J’ai l’impression d’être dans un mauvais film auquel je ne peux pas croire. C’est un cauchemar", répond de son côté sa compagne, Irina Ghrichenko. Après un contrôle des passeports, ils peuvent rejoindre d’autres Français au point de rendez-vous. Un autre homme, Philippe Perpignani, est soulagé de pouvoir partir. "On va retrouver les enfants, on va les appeler, on va se faire un bon restaurant", détaille-t-il. Au total, l’ambassade de France a mis sur pied trois bus pour rejoindre la frontière polonaise. Mais la route s’annonce encore longue et périlleuse.