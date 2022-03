Guerre en Ukraine : les ressortissants français organisent leur fuite

Des ressortissants français sont encore présents en Ukraine. Certains ont déjà réussi à franchir la frontière et à rejoindre un pays de l'Union européenne. D'autres sont toujours sur la route et tentent de fuir les combats.

Son horizon est l'Union européenne. Mohamed, ressortissant français, a fui l’Ukraine. Il n’a dormi que quatre heures ces trois derniers jours. Mercredi 2 mars, il arrive au premier poste-frontière en Hongrie. "Ça met un peu de temps pour vérifier voiture par voiture et donc maintenant, on est arrivé sur le seul endroit où on est dans l'Union européenne. On est soulagé", dit-il. Mohamed a quitté Kiev (Ukraine) lundi dernier et a parcouru 1200 km en voiture pour arriver à Budapest (Hongrie) dans l’après-midi du mercredi 2 mars, et prendre un avion pour Paris.



Fuir par ses propres moyens

Beaucoup d’autres Français sont encore en chemin, tentant de quitter un pays en guerre par leurs propres moyens. C’est le cas d’Olivier et sa femme, qui tentent de passer par la frontière moldave. "L’ambassade de Moldavie s’est beaucoup mobilisée pour nous aider à arriver sur la Moldavie", raconte Olivier. Pour un père de famille, accompagné de ses deux filles, la fuite a pris un air de vacances pour traverser un pays en guerre sans trop le montrer à ses enfants.