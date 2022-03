Pouvoir d’achat : l’inflation se poursuit, le prix du panier moyen des Français en augmentation

Que cela soit dû aux mauvaises récoltes de café, à la hausse du coût des matières premières ou à la guerre en Ukraine, la flambée des prix se poursuit, et l’impact est important pour les Français.

Les prix continuent leur progression et le pouvoir d’achat des Français s’en retrouve directement touché, comme le précise Dorothée Lachaud, sur le plateau du 13 Heures, jeudi 3 mars. Pour les pâtes, les premiers prix ont subi une hausse de 42,5 % en moyenne depuis le mois dernier. Désormais, les grandes marques ne sont plus épargnées, elles ont augmenté de 17 % sur un mois. Cela touche aussi le café torréfié, avec une augmentation de 12 % sur les premiers prix, du fait de récoltes très mauvaises au Brésil.



Des négociations entre grande distribution et industriels

Le coût de l’huile a bondi de 11 %, 8 % pour le beurre, le sucre et la farine ou encore 5 % pour les œufs. La flambée du prix des matières premières peut expliquer ces hausses. "C’est bien parti pour durer. Les négociations entre la grande distribution et les industriels se sont achevées hier et elles ont acté des augmentations de prix […] de 3 à 4 % en moyenne", détaille Dorothée Lachaud. En outre, la guerre en Ukraine va également avoir des conséquences sur le pouvoir d’achat des Français.