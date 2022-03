Guerre en Ukraine : retour sur le parcours de ces Français qui tentent de fuir les combats

La guerre en Ukraine a débuté il y a plus d’une semaine, et chaque jour, des Français tentent de quitter les combats. Mais le parcours est semé d’embûches. Pour Jean-Baptiste Alix et sa famille, le plus dur est peut-être derrière eux. Ils ont pu quitter Lviv, à la frontière polonaise. L’ambassade de France les a contactés pour leur proposer de l’aide afin de fuir l’Ukraine.

Une très longue route pour quitter les combats

"Il y a des taxis, des bus, mais avec le risque qu’ils nous laissent au premier bouchon vers la frontière. Donc le fait d’avoir des bus mis en place par l’ambassade de France nous simplifie énormément la vie", se réjouit Jean-Baptiste Alix. Ils ont fait le choix de quitter un pays en guerre, mais le voyage sera long vers Paris. Pour Olivier Eynard et sa femme, la mission est réussie. Malgré la neige, les bouchons, mais peu de sommeil, ils sont en Roumanie après avoir traversé l’Ukraine et la Moldavie. "Enfin, nous voici arrivés. Nous passons actuellement le dernier point avant de rentrer en la Roumanie. Ça y est, nous avons échappé aux bombes", répond Olivier Eynard.