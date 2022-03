Guerre en Ukraine : à Odessa, les habitants préparent la résistance face à l’armée russe

Dans la ville d’Odessa, les habitants préparent leur résistance face à l’avancée des forces russes, jeudi 3 mars. Une centaine d’hommes se réunissent chaque soir pour patrouiller, créer des points de contrôle et arrêter les voitures. Ces derniers vérifient que des inconnus ne transportent pas des armes. "Il y a un homme dehors, à minuit. Il prétend être un sans-abri, mais il est trop propre pour en être un. On va l’amener à la station de police", explique un homme, méfiant.

Les troupes russes s’approchent d’Odessa

Dans un autre quartier de la ville, des femmes effacent les tags fluorescents sur les murs, ceux-ci seraient des repères pour les drones des Russes. "Nous devons faire le tour de nos quartiers. Si tout le monde faisait ça, nous serions plus en sécurité", abonde une femme. Dans Odessa, une partie de la population est pro-russe, mais elle n’est pas majoritaire. Ailleurs, dans une usine désaffectée, des dizaines de jeunes fabriquent des cocktails Molotov. L’armée russe avance et n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres de la ville, alors que les sirènes se font de plus en plus fréquentes.