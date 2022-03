Guerre en Ukraine : quelle stratégie pour les forces russes ?

Les deux invités du 23h de franceinfo, Benjamin Haddad et Carole Grimaud-Potter, spécialistes géopolitiques, détaillent la stratégie de Vladimir Poutine et l'avancement des combats sur le territoire ukrainien.

Invité du 23h de franceinfo, Benjamin Haddad, directeur du centre Europe à l'Atlantic Council, explique que les Européens "aident à rééquilibrer le rapport de force, que ce soit par les sanctions économiques ou par l'aide militaire (...). Il semblerait qu'au début, la stratégie de la Russie était de faire une attaque éclair sur Kiev pour décapiter le leadership politique, se débarrasser de Zelensky et mettre une sorte de potentat pro-russe à la place. Là-dessus, les Russes ont totalement sous-estimé la résistance de la nation ukrainienne (...)."

"Le but est surtout d'arriver à Kiev"

Autre invitée, Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique à l'Institut diplomatique de Paris, explique que trois fronts se sont formés en Ukraine, au nord, à l'est et au sud. Il s'agit aussi de "faire baisser le moral des Ukrainiens (...). Le but est surtout d'arriver à Kiev et (...) à ce gouvernement, et pouvoir communiquer sur cette victoire lorsque le gouvernement de Zelensky sera à même, peut-être, de négocier, de signer ces traités que la Russie demande. La victoire russe sera, j'imagine, abondamment médiatisée, si tout cela fait partie du scénario de Vladimir Poutine".