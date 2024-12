Direct Négociations avec le Mercosur : la classe politique française fustige l'accord conclu par Ursula von der Leyen

14h15, faisons un nouveau point sur l'actualité de l'après-midi :

• #POLITIQUE Emmanuel Macron "n'a posé aucun préalable, sur aucun sujet", a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à l'issue d'une rencontre avec le président à l'Elysée. Ce dernier "s'est engagé auprès de nous à appeler les autres formations du Nouveau Front populaire pour discuter avec elles", a-t-il ajouté.

• #MERCOSUR La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce avoir "conclu les négociations" pour l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. L'accord de libre-échange entre l'UE et le bloc sud-américain "va renforcer toute la chaîne de valeur, permettra de créer des emplois et de la valeur des deux côtés de l'Atlantique", a affirmé la dirigeante européenne en conférence de presse, évoquant "un accord gagnant-gagnant".

• L'Igas publie un rapport accablant revenant sur les circonstances de la mort de Lucas, 25 ans, aux urgences de l'hôpital d'Hyères à l'automne 2023. "A plusieurs étapes de la prise en charge, les droits du patient ne sont pas respectés", pointe l'inspection.