Guerre en Ukraine : le président ukrainien Zelensky plébiscité par la population

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky "a gagné les cœurs et les esprits" de la population, explique la journaliste du 19/20 Dorothée Olliéric, en direct depuis Kiev (Ukraine). "Je parlais tout à l'heure avec une jeune femme ukrainienne qui avait des étoiles dans les yeux quand elle en parlait. Elle disait : 'Il est courageux, il est bluffant, il est impressionnant'", poursuit la journaliste.



"Plus qu'un chef de guerre"

"Pourtant, avant son élection il y a trois ans, [Volodymyr Zelensky] ne connaissait rien, ni à la guerre, ni à la politique. Il y a eu un sondage avant l'invasion, on a demandé aux Ukrainiens : 'Est-ce que vous pensez qu'il fera un bon chef de guerre?'. C'était réponse 'oui' à 50%. Aujourd'hui, c'est à 90%", rapporte Dorothée Olliéric. "Un autre Ukrainien me disait : 'On a gagné plus qu'un chef de guerre, on a gagné un président dont la voix porte bien au-delà de nos frontières'", conclut la journaliste.