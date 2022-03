Guerre en Ukraine : l’armée russe avance au sud du pays, la ville de Kherson est tombée

Les combats se poursuivent en Ukraine au huitième jour de la guerre en Ukraine. L’armée russe tente de prendre les villes portuaires du sud du pays, avec la façade maritime véritable point stratégique. Dans Kherson, les bombardements ont fait rage dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 mars. Moscou a annoncé avoir pris le contrôle de cette agglomération de 300 000 habitants et les blindés russes sont dans la ville, où les soldats sont également postés.

Des familles en fuite

Plus à l’ouest, Marioupol, encerclée, a également été la cible de frappes russes. Les évacuations sont de plus en plus chaotiques à Dnipro, où des familles entières quittent la ville. Certains pères mettent leurs enfants dans des trains et restent sur le quai, en larmes. "On ne veut pas abandonner la ville, mais on ne veut pas que nos enfants voient des gens se faire tuer", déplore une femme. Dans les territoires désormais occupés, la population ne baisse pas les bras et tente de résister pour barrer la route aux troupes russes.