Guerre en Ukraine : une cinquantaine de femmes et enfants sont arrivés en France, près de Lyon

Près de Lyon (Rhône), à Saint-Pierre-de-Chandieu, une cinquantaine de mères et leurs enfants sont arrivés, jeudi 3 mars. Au total, 15 familles ukrainiennes ont parcouru 2 000 kilomètres en 48 heures, et sont épuisées. Elles ont pu rencontrer leur famille d’accueil. Ces Ukrainiens sont soulagés, mais également inquiets pour leurs maris et leurs pères restés au pays.

Un toit offert aux réfugiés ukrainiens

"Dès qu’on a vu ce qu’il se passe, pour nous l’urgence, c’était de mettre en place tous les moyens pour ceux qui souhaitaient sortir du pays", affirme Anne-Marie Galayda, de l’association Lyon-Lviv. Laure Gentaz va accueillir Galyna Ilina et ses deux filles chez elle. Ces dernières n’auraient jamais imaginé une telle situation il y a quelques jours seulement. Laure Gentaz leur a aménagé une chambre pour une durée indéterminée. Le père est resté en Ukraine et s’est engagé dans l’armée.