Restrictions sanitaires : la fin du masque en intérieur et du pass vaccinal le 14 mars

Porter son masque à l'intérieur, montrer son pass vaccinal à l'entrée des lieux publics : deux habitudes qui feront bientôt partie du passé. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, jeudi 3 mars, ces nouvelles mesures d'allégement du protocole sanitaire qui seront mises en place à partir du 14 mars.



Le taux d'incidence a diminué de 30% en une semaine

L'obligation du port du masque sera levée dans les salles de classe, à l'université, dans les commerces et sur les lieux de travail. Seules exceptions : les établissements médicaux et les transports. L'annonce est plutôt bien accueillie dans les rues de Paris. Par ailleurs, le pass vaccinal ne sera plus demandé nul part, sauf à l'entrée des établissements de santé. Un assouplissement permis, selon le gouvernement, par la baisse de la plupart des indicateurs épidémiques. Le taux d'incidence, notamment, a diminué de 30% en une semaine.