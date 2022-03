Vin chaud : la boisson incontournable de l'hiver

C. de la Guérivière, L. Pekez, A. Fleurent, Extrait : Les Bronzés font du ski Patrice Leconte Tinacra Films

Au cœur des Vosges, dans la station de ski de Schnepfenried (Haut-Rhin), le vin chaud est une boisson incontournable. Nicolas Buhl, gérant du restaurant Le Panoramic, est célèbre pour sa recette. Dans sa potion magique : dix litres de vin rouge avec un kilo de sucre ainsi que de l'orange, de l'anis, de la cannelle, et un concentré de citron et d'orange.



Le vin blanc chaud, une recette traditionnelle d'Alsace

Il existe plusieurs variants du vin chaud. A Katzenthal (Haut-Rhin), Fanny Stoecklé, vigneronne, prépare ainsi du vin chaud avec du vin blanc. Depuis 15 ans, elle a repris le domaine familial. Pour la vigneronne, le vin blanc chaud, c'est une boisson remplie de souvenirs : plus jeune, elle en buvait avec sa grand-mère. Cette recette alsacienne se transmet de génération en génération. Il existe aussi des versions plus modernes du vin chaud. À Colmar (Haut-Rhin), un bar y rajoute du piment et du gingembre, ainsi que de l'eau-de-vie de framboise.