Thé tchai : la boisson incontournable en provenance d’Inde

C’est une boisson chaude au parfum singulier et aux saveurs épicées. Mélange de thé, café et de lait, le thé tchaï séduit les clients d’un café bordelais. "C’est chaud, c’est réconfortant et on a l’impression de se faire vraiment du bien", confie une femme. Dans ce café, une commande sur dix est un tchaï.





700 000 tasses consommées par minute en Inde



Le tchaï est originaire d’Inde. C’est la boisson nationale dans ce pays où tout le monde en consomme partout : "Nous les Indiens, on a une relation particulière à cette boisson." Un vendeur de rue déclare pouvoir vendre jusqu’à 1 000 thés tchaï en une journée. Un grand chef cuisinier indien le prépare lui, à sa façon. Il ajoute des clous de girofle et du lait puis filtre la préparation. Pour répondre à la forte demande de thé en Inde, il n’est pas rare de tomber sur de grandes plantations de feuilles de thé, répandues sur plusieurs hectares. Près de 700 000 tasses sont consommées chaque minute dans le pays.