Jeux paralympiques de Pékin 2022 : les paraskieurs français visent les sommets

Sur les 600 sportifs en situation de handicap présents à Pékin pour les Jeux paralympiques du 4 au 13 mars, 19 athlètes font partie de la délégation française. C’est notamment le cas des paraskieurs. "C’est très comparable à de la moto : on se penche et on se tient en équilibre. Ce fauteuil, je l’ai depuis 10 ans. [Il] se compose d’un amortisseur, d’une fixation qui ressemble au bas d’une chaussure qui vient se chausser dans le ski, et de deux petits bâtons avec des patinettes au bout pour pouvoir se stabiliser", détaille Victor Pierrel qui, malheureusement, est privé des Jeux pour cause de blessure.



Marie Bochet , la Française la plus titrée des JO d’hiver

Manoël Bourdenx, dit Baboo, membre de l’équipe de France de para-ski-alpin va défendre les couleurs de la France. Un requin lui a arraché une jambe à Hawaï en 2017. "Malgré les difficultés, j’arrive à peu près à faire comme avant, voire certaines choses mieux. Le moignon me transmet de vraies sensations de pied, du coup, je fais abstraction de tout ça", explique-t-il. Arnaud Bauchet, 21 ans, souffre lui aussi d’une maladie rare de la moelle épinière. Tout comme Marie Bochet, la Française la plus titrée des JO d’hiver, qui va concourir pour ses quatrièmes Jeux paralympiques.