Jeux paralympiques de Pékin : les athlètes russes et biélorusses finalement exclus de la compétition

Le Comité international paralympique a opéré un improbable virage à 180 degrés. Il a annoncé jeudi 3 mars que les athlètes russes et biélorusses ne seraient finalement pas autorisés à prendre part aux Jeux paralympiques de Pékin, quelques heures seulement après avoir assuré le contraire, mercredi midi.

"Après une réunion spéciale, le CIP a décidé de refuser la participation des athlètes des comités russes et biélorusses aux Jeux paralympiques de Pékin", écrit l'instance dans son communiqué. "Le CIP croit que le sport et la politique ne devraient pas se mélanger, mais, que nous le voulions ou non, l'écho de la guerre est aussi arrivé jusqu'aux Jeux", ajoute-t-elle.

The IPC Governing Board has decided to refuse the athlete entries from the RPC and NPC Belarus for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/8rE0szi8YE — Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022

Une décision influencée par les comités membres

Andrew Parsons, le président du CIP, explique que le changement de décision a été motivé par les positions de nombreux pays membres, qui ont demandé à l’instance de reconsidérer son choix. "Le CIP est une organisation basée sur ses membres, réceptive à leurs visions et leurs opinions [...] Ces 12 dernières heures, de nombreux membres nous ont contacté de manière très ouverte. Ils nous ont dit que si nous ne reconsidérions pas notre décision, cela aurait sans doute de graves conséquences sur les Jeux paralympiques." Andrew Pearsons affirme en outre que plusieurs comités nationaux, poussés par leur gouvernement ou leurs athlètes, menaçaient de ne pas concourir.

Le CIP a donc décidé d'exclure les sportifs russes et biélorusses "pour préserver l'intégrité des Jeux et la sécurité de tous les participants". "C'est la meilleure décision. Nous sommes désolés pour l'impact sur les athlètes russes et biélorusses. Mais c'est ce que nous devons faire pour garder un environnement sûr dans le village olympique", a déclaré Andrew Parsons lors d'une conférence de presse tenue en début de matinée (heure française) à Pékin.