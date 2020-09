Amazon : la technique insolite des livreurs pour gagner plus

À Chicago (États-Unis) notamment, des coursiers ont suspendu aux arbres des smartphones près des centres de distribution Amazon. Cette technique consiste à se voir attribuer la course en premier. Concrètement, plus un smartphone est proche d’un centre de distribution Amazon et plus le coursier se voit attribuer la course rapidement grâce à la géolocalisation.

Au-delà de ce geste, tout cela symbolise la tension exacerbée sur le marché du travail aux États-Unis depuis la pandémie de Covid-19. Pour certains, être livreur était une activité complémentaire et c’est devenu leur unique source de revenu. Le chiffre d’affaires d’Amazon a bondi de 40% entre avril et juin. Des chiffres révélateurs de ce mode de consommation rapide et instantanée. 61% des 18-25 ans préfèrent réaliser leurs achats en ligne plutôt qu’en magasin.



