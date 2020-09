Coronavirus : malgré des mesures de prévention, l’Espagne ne s'en sort pas

Depuis une semaine en Espagne, 237 décès liés au coronavirus ont été recensés et plus de 8 000 nouveaux cas sont diagnostiqués quotidiennement. Avec plus de 500 000 cas de Covid-19 dénombrés depuis le début de la pandémie, l’Espagne est le pays d’Europe qui est le plus touché. La France recense 330 000 cas depuis février, le Royaume-Uni 350 000, l’Italie 280 000.

Mesures drastiques à l’école

Pourtant, l’Espagne a rendu dès le mois de mai le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, puis dans les rues en juillet. De nombreuses villes ont été reconfinées, comme Barcelone dans l’été. Plus récemment, les rassemblements de plus de dix personnes ont été interdits dans les lieux publics et privés. À Madrid, 18% des lits sont occupés par des malades du Covid-19. Les regards se tournent maintenant vers les écoles, où la température et prise tous les matins et où les plus de 6 ans portent le masque.