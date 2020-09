Égalité des chances : l'association Toutes à l'école de Tina Kieffer

"ETAM est une marque qui a toujours accompagné la vie des femmes et la première étape de leur vie c’est l’éducation, donc ça nous paraissait assez naturel pour nous de s’engager auprès de l’association Toutes à l’école", qui scolarise les Cambodgiennes défavorisées, explique Patricia Tranvouëz, la directrice générale de la marque de lingerie.

"Penser librement s'acquiert par l'éducation"

"L’éducation des jeunes femmes est une très jolie cause. Pour devenir femme, la première étape est de pouvoir penser librement et ça s’acquiert quand on a été éduqué. On a rejoint l’organisme de Tina Kieffer en 2019 et on construit un internat dans son école au Cambodge et on est très fier de le faire", souligne-t-elle sur franceinfo mardi 8 septembre.

"L’entreprise a un rôle social en aidant les associations et ces interventions nous permettent de donner beaucoup de sens à nos équipes au siège, dans les magasins et à nos clientes", conclut Patricia Tranvouëz.





