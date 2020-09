Culture : humour, musique du monde et intelligence artificielle

Le spectacle de Karine Dubernet, s’intitule Souris pas !, est à voir au Point Virgule, à Paris. L’humoriste raconte son histoire, celle d’une femme qui va apprendre à s’assumer et faire respecter qui elle est. Elle remonte le fil de sa vie à la rencontre d’elle-même, de sa mère, de sa poupée Barbie ultra-féministe et de son poster de la joueuse de tennis Martina Navratilova qui va s’animer et révéler à l’artiste qu’elle est homosexuelle.

Africa Mia est un documentaire, qui sort mercredi 16 septembre au cinéma, sur le premier groupe africain de musique afro-cubaine qui a fait danser dans les années 60 de La Havane à Bamako, Las Maravillas de Mali. Au début dans années 60, dix jeunes du Mali arrivent à Cuba pour une formation musicale et mélangent les musiques africaine et cubaine. Dans les années 70, le nouveau régime malien les rapatrie, les considère comme des communistes et le groupe meurt en 1973.

Le livre Génération I.A écrit par Alexandre Pachulski, docteur en intelligence artificielle, analyse 80 films et séries parmi lesquels Star Wars, Matrix, The Truman Show, Metropolis... Son but de mieux faire appréhender l’intelligence artificielle qui s’immisce de plus en plus dans notre vie.









Le JT

Les autres sujets du JT