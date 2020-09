Le Dr Legrand assure qu'il faut tester tout de suite et isoler 14 jours

En voulant raccourcir la quarantaine de quatorze à sept jours, "je pense qu’on est en train rater la bataille principale. C’est de rappeler à chacun qu’un test PCR a pour but de trouver les gens positifs au Covid-19 afin de les isoler pour qu’ils évitent de contaminer", assure le Dr Bertrand Legrand sur franceinfo mardi 8 septembre.

"Les Agences régionales de santé obligent à faire un test uniquement à sept jours. L’isolement qui est de sept jours n’est qu’un constat d’un test effectué au septième jour. En réalité, il faut faire le test le plus vite possible, isoler 14 jours dès le contact, et pas se rendre compte sept jours après, quand on a déjà contaminé tout le monde, qu’il faut s’isoler sept jours qui ne servent plus à rien", explique le médecin généraliste.

"On a des syndro mes bizarres"

"Aujourd’hui à Tourcoing (Nord), dans mon cabinet, on a 150% d’activité en plus, ce qui énorme. C’est plus qu’en février-mars. Mes deux secrétaires n’arrivent plus à répondre aux appels. On a des syndromes bizarres avec des gastro sans vomissements, des angines sans gorge enflée. On teste ce qu’on peut, mais l’accès au test est compliqué. C’est trop ouvert. Il faut le repasser sous prescription", déplore l'auteur du livre Journal d’un médecin au temps du coronavirus.

"S’isoler maintenant quand on a des symptômes, ça vaut le coup. C’est mieux d’arrêter 10% des gens tout de suite plutôt que 50 ou 60% plus tard", insiste le Dr Legrand en conclusion.